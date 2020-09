Supermercati Delta Coop ad Alghero: lunedì c'è il 10% di sconto per gli anziani

Per ottenere il 10% è sufficiente presentare la propria carta di identità alle casse del supermarket. La facilitazione per gli anziani rappresenta un segno tangibile dell'attenzione che la Delta manifesta verso una fascia di cittadini che in una situazione come quella che si sta vivendo, a cominciare dagli effetti negativi provocati dalla pandemia, spesso si trovano in difficoltà anche nella gestione ordinaria della propria vita di pensionati. Un piccolo ma significativo aiuto che non mancherà di trovare il gradimento degli over 70.

Ogni lunedì gli over 70 che si recheranno nei supermercati di Alghero e Uri della Delta, da qualche settimana associata alla Coop nazionale, avranno una gradita sorpresa : lo sconto del 10% sulle merci acquistate. Una iniziativa di valore sociale non nuova al centro di grande distribuzione di via Marconi ad Alghero dove ha sede la direzione dell'azienda. L'offerta riguarda tutte le merci in esposizione tranne i super alcolici e i prodotti che sono già interessati da uno sconto specifico.