Porto Torres: imbecilli da piccoli - Scorribanda notturna di 5 ragazzi

I 5 dopo aver forzato la porta di ingresso alla scuola hanno prelevato 2 estintori scaricandone il contenuto nel cortile esterno. I carabinieri, allertati da un privato cittadino, hanno sorpreso i 5 ragazzi mentre tentavano di darsi alla fuga. In attesa che vengano quantificati i danni, e quindi si proceda al risarcimento, gli autori della bravata sono stati riconsegnati alle famiglie.

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Porto Torres hanno denunciato 5 ragazzi, tutti 15enni, sono stati denunciati per furto aggravato e altro per essersi introdotti nel corso della notte all'interno della scuola elementare Borgogna in via Principe di Piemonte della città turritana.