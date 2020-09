Cronaca Sorso: arrestato mentre ruba in una villetta (video)

I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato per furto in abitazione un pregiudicato di 45 anni del luogo, sorpreso in flagranza di reato dopo essersi introdotto in una abitazione di Sorso, rompendo i vetri della finestra. Giunta la segnalazione alla centrale operativa i militari hanno raggiunto la villetta in località Marritza dove era avvenuta l'infrazione, circondando l'intero perimetro. Il malvivente tentava, inutilmente, di nascondersi nella vegetazione dopo essersi liberato della refurtiva. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo di dimora.