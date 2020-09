L'Alan Kurdi in rotta verso la Sardegna - Le proteste di Zoffili e Cappellacci

La Sardegna non si tocca, che sia chiaro a tutti, a costo di difendere pacificamente i porti e le coste dell'isola". Così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna, al quale si affianca il deputato Ugo Cappellacci. "Non solo non bloccano l’’immigrazione illegale dall’Algeria, ma addirittura riportano in Sardegna pure le navi delle ONG”. Afferma il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna a commento della decisione del Governo di consentire l’approdo della nave “Alan Kurdi” nell’isola. “La Sardegna non accetta – prosegue l’esponente azzurro- di diventare il centro d’accoglienza dell’immigrazione clandestina d’Europa solo perché Conte, Di Maio e Lamorgese barattano la nostra terra con qualche pacca sulla spalla dei partner europei per elogiare la loro servile benevolenza.





L’accoglienza umanitaria – prosegue l’esponente azzurro- è cosa ben diversa dal cinico business che ruota intorno al fenomeno del traffico di persone umane. Le parole dei ministri si sono sempre schiantate davanti ai fatti: l’immigrazione raddoppia e con essa cresce il numero dei morti e delle persone che finiscono nei circuiti criminali. Né possiamo dimenticare che, mentre le famiglie italiane reduci dal lockdown fanno le capriole per rimandare i figli a scuola e per rispettare tutte le cautele possibili, il Governo manda a spasso per le vie delle nostre città migranti che se ne infischiano della quarantena e che diventano un pericolo costante per la salute oltre che per la sicurezza nazionale. Per questo – ha concluso Cappellacci-, se avessero un briciolo di dignità, Lamorgese e Di Maio dovrebbero dimettersi subito”.

"Macron fa la voce grossa ed ecco che subito il governo italiano si piega agli ordini francesi autorizzando la nave Alan Kurdi, a sbarcare in Sardegna i 125 migranti a bordo, dopo averla fatta dirigere al porto di Arbatax. La Ong aveva annunciato di voler raggiungere Marsiglia, ma la notizia non è piaciuta al presidente francese che ha ordinato al governo Conte di farsene carico nonostante il sindaco della città fosse pronto ad accoglierla nel suo porto. Dove sarebbe quella solidarietà europea della quale proprio ieri parlava Ursula Von Der Leyen? Dov'è quel patto di responsabilità sulle migrazioni annunciato, ma nei fatti inattuato?