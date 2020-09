Cgil, Cisl e Uil proclamano lo stato di agitazione nel comparto industriale

"Il territorio, a partire dal sindacato e dal mondo del lavoro, - affermano in una nota i 3 sindacati - ha il diritto e il dovere di entrare nell’agenda del Governo della Regione e di quello della Nazione. E anche nella Provincia di Sassari si deve realizzare quella Green New Deal, sulla quale l’unione Europea ha focalizzato i sui Interventi. Noi lo abbiamo capito nel 2011 ora il Governo deve pretendere che L’ENI lo realizzi. Nella Provincia di Sassari si dovrà realizzare la Decarbonizzazione elettrica prevista dalla SEN prima e dal PNIEC dopo. Il futuro della Centrale di Fiume Santo dipende dalle scelte che si faranno, l’attuale incertezza impedisce qualunque tipo di scelta, tutto a danno dell’ambiente, dello sviluppo e del Lavoro.





La Decarbonizzazione è possibile solo se anche la Sardegna, tutta la Sardegna, sarà messa nelle condizioni del resto della Nazione. La Dorsale è un’opera indispensabile. Questo è il momento di incidere e di pretendere il mantenimento degli impegni e l'adozione degli investimenti . Per tutte queste ragioni CGIL, CISL e UIL hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione del settore industria della provincia di Sassari. Avvieremo la mobilitazione del settore attraverso - concludono Cgil, Cisl e Uil - il coinvolgimento dei Lavoratori, a partire da quelli dello Stabilimento di Porto Torres."

Il sindacato confederale di CGIL, CISL e UIL si è riunito per rimettere al centro dell’attenzione del territorio i grandi problemi dell’industria nella consapevolezza che la ripresa del territorio, oltre agli investimenti pubblici in Scuola, Sanità, Infrastrutture, può avvenire solo attraverso il rilancio del settore industriale. In questo senso le Segreterie Confederali, unitamente alle federazioni di Categoria dei Chimici, Metalmeccanici, Elettrici, Edili, Servizi e Trasporti, evidenziano che questo è il momento di rivendicare gli investimenti sulla Chimica Verde a Porto Torres, è il momento di affrontare e sciogliere i temi che riguardano il futuro energetico del territorio, è il momento di riportare il Lavoro al centro del dibattito politico.