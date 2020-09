Sassari: l'ascensore non è precipitato - Si è bloccato per un calo di corrente

Dalle verifiche effettuate non si è registrata nessuna altra anomalia e l'ascensore non presenta nessun guasto. Per questo è stato lasciato regolarmente in servizio. «Gli ascensori - spiegano dall'ufficio tecnico - hanno un sistema di sicurezza, con freni che bloccano il motore. Per questo motivo, non può verificarsi nessuna caduta libera della cabina». All'interno dell'ascensore al momento del blocco erano presenti un paziente e due operatori. Uno di questi ultimi ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso «per un infortunio di lieve entità che non ha comportato nessuna lesione oggettiva», hanno fatto sapere dal pronto soccorso.

"Nessuna ascensore è precipitato e nessuna tragedia quindi è stata sfiorata al Santissima Annunziata." La precisazione giunge dall'Aou di Sassari per precisare nei termini corretti la notizia notizia diffusa oggi e apparsa su alcune testate "Semplicemente - dice la nota - intorno alle 13 di oggi, come riporta la ditta incaricata delle manutenzioni agli impianti ascensori all'ospedale di via De Nicola, «è mancata (o calata) la tensione di rete a monte dell’ascensore fermando giustamente» l'impianto che si trova nel corridoio dell'ala sud. «La cabina si è fermata di colpo per poi ripartire quando la tensione è ritornata stabile».