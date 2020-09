Cronaca Alghero: paziente positivo al Covid blocca l'ospedale Marino

Momenti di preoccupazione stamane all'Ospedale Marino di Alghero. Un paziente che è risultato positivo al Coronavirus è stato trasferito in un altro ospedale e la fase di trasferimento ha di fatto provocato qualche problema nell'ospedale di via Lido soprattutto per l'attività ordinaria. Il trasferimento del paziente ha determinato l'assunzione di misure piuttosto rigide, come da protocollo, provocando una certa confusione e diverse manifestazioni di protesta da parte di utenti che erano in attesa. Per qualche ora la struttura sanitaria, prima e dopo il trasferimento ,è rimasta bloccata. La presenza del paziente positivo al Covid 19 ha provocato l'assunzione immediata di tutte quelle misure previste, tamponi a tutto il personale dell'ortopedia e casi di quarantena obbligatoria nel proprio domicilio.