Alghero: non ha soldi per pagare l'affitto e porta le valige in Comune

Della questione si stanno occupando i servizi sociali che dovrebbero risolvere il problema specifico. I militari sono intervenuti per evitare che si potessero creare situazioni anomale dato lo stato di esasperazione della persona per la condizione di indigenza nella quale si sta trovando.

Sono dovuti intervenire i Carabinieri della Compagnia di via Don Minzoni per derimere un problema che si è creato davanti agli uffici del Comune a Porta Terra dove stamane, un cittadino evidentemente in condizioni di difficoltà economica, si è posizionato con le proprie valige per chiedere un sostegno per poter andare avanti.