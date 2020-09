Cronaca In Sardegna si tornerà alle urne domenica 25 e lunedì 26 ottobre

Recentemente la giunta regionale ha fisstao la data delle amministrative per l'elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali in 160 Comuni sardi. Nella tornata elettorale di ottobre è prevista anche quella a Nuovo per l'elezione di sindaco e giunta, unico capoluogo di provincia. Domenica 8 novembre e lunedì 9 è in programma l'eventuale turno di ballottaggio.