Alghero: da lunedì i test sierologici per il personale della scuola

Al momento del test, è necessario essere muniti di un documento di identità e della tessera sanitaria. L’utente dovrà poi dichiarare la qualifica, l’istituto scolastico di appartenenza e un contatto telefonico ed e-mail attivo. I test sierologici dedicati ai docenti e al personale scolastico, oltre alla nuova sede di Fertilia, continueranno ad essere garantiti anche a Sassari presso il complesso sanitario di Rizzeddu nei seguenti orari: I giorni feriali dalle ore 14:00 alle ore 18:00; Il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Anche in questo caso le convocazioni avvengono su indicazione della Struttura di Igiene Pubblica in collaborazione con il Distretto Sanitario di Alghero e in accordo con gli istituti scolastici.





Si ricorda che a differenza del tampone, che indica se l’infezione è attualmente in atto, i test sierologici scoprono se i soggetti sono entrati in contatto con il virus, individuando gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus. Se l’esito dell’esame sierologico dovesse essere positivo, verrà effettuato il tampone naso-faringeo. Al termine della prima settimana di screening, durante la quale sono stati eseguiti circa mille test sierologici, la Direzione della ASSL Sassari ringrazia sia il personale infermieristico, medico, amministrativo e tecnico per il grande impegno profuso sia i medici di medicina generale e i docenti con il personale scolastico per la preziosa disponibilità mostrata.

La ASSL Sassari comunica ai docenti e al personale scolastico che, qualora non avessero già provveduto con l'ausilio del proprio medico di base, potranno fare il test sierologico a Fertilia presso la Guardia Medica Turistica in piazza Venezia Giulia. I test saranno eseguiti a partire da lunedì 21 settembre, nei seguenti orari: - I giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; - Il sabato dalle 9 alle 13. Per una proficua gestione delle tempistiche nell'esecuzione dei test sierologici, sarà il Dipartimento di Prevenzione a contattare i dirigenti degli istituti scolastici per calendarizzare gli accessi del corpo docenti e del personale scolastico alle giornate di screening.