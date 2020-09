Cronaca Il presidente Mattarella a Sassari per il 10° anniversario della morte di Francesco Cossiga

Il Capo dello Stato arriverà il 24 di settembre. La cerimonia di commemorazione si svolgerà all'Università di Sassari nell'Aula Magna, alle ore 11. La visita di Sergio Mattarella a Sassari era stata programmata per il febbraio scorso ed era stata rinviata per un leggera indisposizione dello stesso presidente. Il programma della visita, nei dettagli, non è stato ancora definito.