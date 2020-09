Colpo grosso dei Carabinieri: scoperta una piantagione con 321 piante di canapa indiana

Una volta sul posto i militari hanno trovato un allevatore di 51 anni, S.L., originario di Orotelli, intento a innaffiare le piante. L'uomo è stato immediatamente arrestato per coltivazione abusiva e detenzione di stupefacenti. Denunciato anche un altro allevatore suo confinante, di 46 anni, in quanto ritenuto complice. Sono state sequestrate 321 piante di cannabis ad alto fusto.

Grazie a un elicottero del 10° Nucleo CC di Olbia , nei giorni scorsi veniva individuata in località S'Ena e S'Acca in territorio di Illorai, una vasta piantagione di canapa indiana. La scoperta ha messo in azione le squadre a terra del Nucleo Operativo della Compagnia di Bono e lo squadrone dei Cacciatori di Sardegna.