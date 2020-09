Alghero: risultati positivi sul piano occupazionale - Con i progetti Lavoras e la Fondazione

Il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero fa uno stringato bilancio delle risorse umane impegnate nei Progetti Lavoras, arenatisi durante la precedente Amministrazione e giunti felicemente in porto grazie alla collaborazione quotidiana dell’Assessorato regionale al lavoro e del suo consulente Marco Tedde. Nel corso del 2020 sono stati avviati i due progetti Lavoras della Fondazione Alghero, terminati dopo 8 mesi il 10 settembre 2020, che hanno visto occupati complessivamente 24 persone a tempo determinato part time. I due progetti hanno riguardato la realizzazione dei contenuti web relativi ai musei e alla Grotta di Nettuno e una forte iniziativa di miglioramento delle aree verdi e del parcheggio del complesso nuragico di Palmavera e della necropoli di Anghelu Ruju.





A marzo il CDA della Fondazione presieduta da Andrea Delogu ha anche approvato la nuova dotazione organica che prevede a regime 22 unità lavorative. E a settembre ha espletati i concorsi per l’assunzione delle prime 9 figure professionali professionali. Straordinari risultati conseguiti anche da Alghero in house, oggi presieduta da Gennaro Monte, sotto la responsabilità degli Assessori Caria e Peru e con la direzione di Sarah Ceccotti. La partecipata ha gestito due progetti Lavoras, con le stesse caratteristiche di quelli della Fondazione (otto mesi part time per giovani disoccupati) che hanno visto occupati complessivamente 61 persone.





Un progetto è stato dedicato al censimento del patrimonio immobiliare del Comune di Alghero, in stretta sinergia con l’Assessorato al demanio e patrimonio diretto dall’assessore Caria coinvolgendo 16 lavoratori, perlopiù giovani architetti, geometri ed ingegneri. L’altro progetto ha visto protagonisti 45 unità lavorative per la realizzazione del parco del Caragol. “Siamo consci - conclude il gruppo consiliare di Forza Italia - del fatto che il problema dell’occupazione si risolve dando strumenti alle nostre imprese per investire e creare ricchezza.





E ci rendiamo disponibili a sostenere tutte le iniziative dell’Amministrazione locale e del Governo regionale in questa direzione. Ma continuiamo a garantire la nostra attenzione e il nostro impegno assieme all’ex sindaco Tedde per il decollo dei nuovi progetti Lavoras, che in un momento di grande difficoltà economica delle famiglie costituiscono una importante boccata di ossigeno per la nostra comunità ".

“94 occupati, di cui 9 a tempo indeterminato. Esprimiamo profonda soddisfazione per i risultati raggiunti nel campo del lavoro dagli Assessori Caria e Peru, dai vertici delle Fondazione Alghero e di Alghero in house, i due bracci operativi dell’Amministrazione costituiti nel biennio 2008-2010 dalla Giunta Tedde. Risultati conseguiti anche grazie al grande impegno del Gruppo e del Direttivo di Forza Italia Alghero.”