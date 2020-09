Si ribalta il mezzo della Protezione Civile: muore un volontario di 19 anni - Il cordoglio del presidente

Ferita gravemente anche l'autista della Protezione Civile trasportata al Brotzu di Cagliari con un elicottero. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata ai carabinieri della Compagnia di Villacidro. Sull'incidente hanno operato i Vigili del Fuoco di Sanluri e diverse unità mediche. "Con grande commozione e tristezza ho appreso dell'incidente che è costato la vita ad un giovanissimo volontario della Protezione civile di Pabillonis, mentre si recava a spegnere un incendio".





Profondo cordoglio viene espresso dal presidente della Regione, Christian Solinas. "E’ mancato durante il suo generoso servizio - dice il Presidente - uno dei tanti volontari che quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo e rischiano la propria vita, con dedizione e professionalità, per la comunità e il territorio. La Regione Sardegna, grata per la loro indispensabile e preziosa azione, piange Alessandro Diana e rivolge un fervido augurio alla collega volontaria, rimasta ferita". Al cordoglio del presidente Solinas si unisce l'assessore della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, e il direttore generale della Protezione civile, Antonio Belloi.

Alessandro Diana, 19 anni, di Pabillonis, volontario della Protezione Civile, è morto in un incidente verificatosi sulla strada tra Sardara e Pabillonis. L'auto sulla quale viaggiava, guidata da una donna di 59 anni di San Gavino Monreale, si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Il mezzo della Protezione civile era diretto verso un'area del territorio interessata da un incendio. Il giovane volontario nel violento impatto del mezzo, finito poi fuoristrada, è morto sul colpo.