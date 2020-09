Cinque sardi nel nuovo Coordinamento Nazionale Infermieri della FSI-USAE

Bene così, è solo il proseguo di un percorso che porterò avanti con determinazione. “ Un Coordinamento che iha cominciato con la prima tranche di nomine di 9 componenti nelle persone delle neo Coordinatrici Nazionali: Cristina Desogus, Greca Carta, Maria Iole Mele, Beatrice Mura e Giuseppa Maria nonché dei neo Coordinatori Nazionali: Fedele Cascone Alessandro Papalini, Pier Gianni Piga e Nicola Volpi, ma che presto sarà implementato sino ad arrivare ad un massimo 25 componenti provenienti da tutte le regioni d’Italia.





La prima riunione del neo costituito Coordinamento Nazione Infermieri (FSI-USAE CNI) è servita a fare il punto sul particolare momento politico, professionale e contrattuale che attualmente vivono tutti i professionisti sanitari ma, come ovvio, con un focus particolare sugli infermieri . Il momento infatti è topico: la pandemia sars-cov-2 ha messo a nudo tutte le carenze del sistema e gli infermieri sono stati fra gli attori più esposti al pericolo di infezione, ma anche all’inevitabile stress per i turni massacranti e la carenza di adeguati dispositivi di protezione individuale.





Il tutto contestualizzato in un periodo in cui le soddisfazioni economiche sono scarse a causa di un lungo blocco contrattuale seguito da un rinnovo contrattuale che non è stato in grado di recuperare la perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni; ma anche dall’insoddisfazione dei lavoratori per l’attuale collocazione giuridica della categoria che, a fronte di una progressiva e robusta crescita culturale e professionale, non ha trovato adeguato riscontro nell’attuale classificazione contrattuale. Anche la commissione per la revisione del sistema di classificazione, istituita dall’ultimo contratto con l’art.12, infatti non ha ancora concluso il proprio iter e sembra avviata a chiudersi senza delineare soluzioni appropriate per gli infermieri.





Unanime quindi la condivisione della necessità di procedere al più presto al cambio di paradigma per il patto della salute e dei piani sanitari regionali con provvedimenti che diano atto della presenza delle 22 nuove professioni sanitarie dando alle stesse adeguato spazio e dignità professionale riconoscendone le competenze esclusive nell’organizzazione dei sistemi sanitari regionali anche attraverso una nuova e più puntuale dipartimentalizzazione. La giornata è stata utile anche per fare il punto sull’iter dei disegni di legge che vedono coinvolti, a vario titolo, gli infermieri.





In particolare sono state analizzate la proposte che riguardano gli infermieri di famiglia e di comunità (per cui viene rilanciata l’idea che l’infermiere di famiglia e l’infermiere di comunità siano due percorsi differenti e che l’infermiere di famiglia debba essere, al pari del medico, un soggetto convenzionato che ha in carico un certo numero di assistiti) e quelle relative al sistema dell’emergenza e del 118, le cui proposte attualmente al vaglio parlamentare lasciano più di qualche perplessità. Su tali aspetti saranno richiesti al più presto appositi incontri ed audizioni parlamentari. Rinviata alla prossima riunione con l’implementazione dei nuovi componenti la formazione delle specifiche commissioni che dovranno occuparsi delle varie specifiche tematiche professionali.

La Sardegna fa il botto , 5 i componenti , nonché 4 donne tra cui anche la Segretaria regionale Beatrice Mura che esprime la sua soddisfazione: "una bella rivincita per le donne che sempre più fanno parte delle aree di comando, c’è ancora tanto lavoro da fare, un giusto riconoscimento per una battaglia che porto avanti su tutti i fronti, non solo lavorativi . Quando ci mettiamo a lavorare, i risultati arrivano.