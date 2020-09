Alghero: riparte la pianificazione del porto

Uno strumento di pianificazione di fondamentale importanza per il futuro delle infrastrutture portuali di Alghero e Fertilia su cui l’amministrazione comunale, insieme alla Regione, hanno iniziato a lavorare in stretta sinergia e incessantemente per arrivare a garantire una migliore razionalizzazione delle concessioni e finalmente dare gli indirizzi affinché si possano sviluppare le progettualità finalizzate allo sviluppo, che portino effetti positivi all’economia, al turismo, alla pesca e al diporto della nostra città.





Già fissato per i primi di ottobre il secondo incontro che dovrà proiettare l’azione pianificatoria nella fase dei tavoli di coordinamento, fondamentali per la redazione del progetto, dove sono previsti momenti di confronto, partecipazione e co - pianificazione soprattutto con gli operatori portuali.

Si è svolta ieri alla presenza del Sindaco Mario Conoci, dell’assessore all'Urbanistica Emiliano Piras, del dirigente del settore Urbanistica Ing. Fois e del tecnico incaricato per la redazione del P.R.P., Ing. Ritossa, con i tecnici della Regione, la prima riunione di tavolo di indirizzo per la redazione del Piano Regolatore del Porto del Comune di Alghero.