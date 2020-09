Cronaca Tempio: a spasso per la città con la coca in tasca

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tempio, incuriositi da un giovane che alla vista della pattuglia tentava di nascondersi al riparo delle colonne di via Matteotti, una volta fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di sei involucri di sostanza stupefacente risultato poi cocaina per grammi 5,8. Per il giovane di 25 anni è ccattato il provvedimento di deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di droga.