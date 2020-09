Cronaca I precari della scuola protestano davanti al Palazzo della Regione

Oggi 16 settembre alle ore 15, in via Roma sotto il Palazzo Regionale a Cagliari, si terrà un sit.in in cui i docenti precari, di ogni ordine e grado, manifesteranno contro la mancata stabilizzazione del personale scolastico. Un ulteriore prova dello stato di malcontento che regna nel mondo del precariato scolastico e che sta alimentando un forte desiderio di protesta nei confronti di quelle istituzioni, regionali e nazionali, che pur a conoscenza del grave problema poco fanno per gettare le basi che portino alla soluzione..