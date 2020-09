Cronaca Alghero: "scivolano" le scadenze per il pagamento della Tari

La Giunta Conoci ha deliberato nella seduta di oggi un ulteriore differimento dei termini di pagamento delle rate della TARI dalle attuali scadenze, i cui beneficiari sono le utenze non domestiche, escluse le attività che non sono state interessate da provvedimenti di chiusura secondo i codici ATECO (quali ad esempio supermercati, farmacie, negozi di generi alimentari – compresi panetterie, macellerie, salumi e formaggi, ortofrutta, pescherie, banche ed istituti di credito ed agenzie di assicurazione, case di cura e riposo, ospedali, distributori di carburante, servizi di vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, edicole, tabacchini). Le rate in scadenza il: 16/09/2020 1° rata ;16/10/2020 2° rata ;16/11/2020 3° rata;16/12/2020 4° rata sono posticipate al 16/10/2020 1° rata;16/12/2020 2° rata ;16/02/2021 3°rata;16/04/2021 4° rata.