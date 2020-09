Cronaca Truffatore e ladro: denunciato dai carabinieri di Ittireddu

I carabinieri della stazione di Ittireddu, dopo una denuncia presentata da un commerciante, hanno deferito in stato di libertà un cagliaritano di 35 anni,, D.C., con precedenti specifici, e un extracomunitario del Bangladesh di 40 anni, per appropriazione indebita e truffa aggravata. I D.C. fingendosi organizzatore di un torneo di calcio era riuscito a farsi consegnare dalla vittima 220 euro destinati all'acquisto delle magliette per conto di una società sportiva di Ozieri, risultata inesistente. Inoltre mentre riceveva il denaro, presente l'extracomunitario, si appropriava dal negozio della vittima di prodotti di profumeria per un valore di 250 euro. Il tutto veniva ripreso dal sistema di video sorveglianza.