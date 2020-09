Cronaca Agli arresti domiciliari va a rubare: arrestato con il complice

I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sassari sono intervenuti a Predda Niedda, presso 2 esercizi commerciali, e hanno arrestato M.P. , pregiudicato 24enne originario di Lanusei, ed E.M., anche lui pregiudicato, sassarese di 33 anni. I due sono stati arrestato per furto aggravato in concorso essendosi appropriati negli esercizi commerciali in questione di merci per oltre 500 euro di valore. Uno dei due fermati era agli arresti domiciliari.