I carabinieri sequestrano 2 discariche abusive

Entrambe le aree erano adibite a discariche non autorizzate per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, parti di motore e ingranaggi di veicoli, fusti ancora imbevuti di olii minerali, carcasse di pneumatici, rifiuti di componenti elettriche ed elettroniche, materiali da risulta di cantieri edili, amianto. La indagini sono ancora in corso per individuare i responsabili.

Venerdì scorso a Golfo Aranci, in località Terrata e Cala Sassari, i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Sassari , con la collaborazione dei colleghi di Golfo Aranci, hanno eseguito il sequestro preventivo di due terreni adiacenti la fascia costiera.