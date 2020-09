Polizia Stradale: sequestrata una officina abusiva - Ritirate 8 patenti: ubriachi al volante

I veicoli risultavano esposti all’esterno, in un’area coperta, con attiguo un locale chiuso, dell’ampiezza di circa 400 metri quadri, adibito ad autofficina. Nella circostanza il titolare non forniva titoli autorizzativi allo svolgimento di detta attività e pertanto veniva sanzionato ai sensi dell’art.10 della Legge 122/92, con conseguente sequestro amministrativo delle attrezzature. Lo stesso titolare non era, inoltre, in possesso di certificazione per la prevenzione incendi.





Il titolare veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art.256 del D. Lgs. 152/06, avendo creato, all’interno dell’area a lui un uso, una discarica di rifiuti costituita da diversi veicoli parzialmente smontati ed in evidente stato d’abbandono, parti meccaniche e di carrozzeria di autovetture, materiali ferrosi e plastici, pneumatici e residui di combustione di materie plastiche. Sono in corso ulteriori accertamenti sullo smaltimento dei rifiuti speciali ed è stato interessato il Comando Provinciale VV.FF. di Nuoro.





Nel fine settimana, invece, nel corso della normale attività di prevenzione e vigilanza stradale, dal personale della Sezione e dei Distaccamenti dipendenti, sono state denunciate nr. 8 persone per guida in stato di ebbrezza. In un caso il conducente aveva un tasso alcolemico alla terza prova pari a 2,11 g/l. sono state inoltre rilevate 19 infrazioni con apparecchiatura autovelox di cui 9 oltre i 40 km.

ll personale della Sezione Polizia Stradale di Nuoro, unitamente a personale delle squadre di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale del Compartimento Sardegna, ha proceduto al controllo amministrativo di una autorivendita, con sede a Pratosardo.