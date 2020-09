Non rallentano in contagi in Sardegna: ordinanza del Governatore - Mascherina obbligatoria

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità". Il provvedimento prevede inoltre "l'obbligo di registrazione per tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale". Le misure previste per fronteggiare il Covi-19 i cui dati di aggiornamento quotidiani registrano numeri di contagio da non sottovalutare, prevedono poi la misurazione della temperatura per quanto sono diretti in Sardegna e nel caso di un riscontro di 37,5 gradi scatta immediato il divieto di ingresso nell'Isola.





Per chi proviene dall'estero viene chiesto l’esito di un test - sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido - eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che sia supporttao da esito negativo per covid-19 o autocertificazione. Sempre per i passeggeri in arrivo qualora siano privi della certificazione richiesta, "dovranno sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, a cura dell’azienda sanitaria locale di riferimento ovvero presso una struttura privata accreditata".

Il presidente della Regione Christian Solinas ha emesso una nuova ordinanza in relazione all'epidemia del Coronavirus. Tra le misure adottate, con decorrenza immediata, "l'obbligo sull’intero territorio regionale di indossare per l’intera giornata protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti gli ambienti chiusi o aperti in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.