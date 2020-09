Alghero e il Covid: 11 positivi e 29 in sorveglianza attiva

"Sono dati in linea con la tendenza nazionale, non devono creare allarme e allo stesso tempo devono farci mantenere alto il livello di attenzione nel continuare a rispettare le prescrizioni" commenta così il Sindaco Mario Conoci, che, nell'augurare una pronta guarigione ai concittadini positivi, sottolinea quanto la situazione attuale rifletta "una condizione diversa rispetto ai mesi caldi della pandemia, in quanto attualmente il nostro Servizio Sanitario dispone di protocolli che consentono di circoscrivere i casi in maniera più efficace e sicura".

Il dato è relativo all'ultima comunicazione pervenuta oggi al Sindaco Mario Conoci da parte dell'Autorità Sanitaria. Salgono quindi di otto unità i positivi rispetto all'ultima comunicazione, mentre le persone soggette a sorveglianza attiva sono 29 ( +25 rispetto all'ultimo report).