Aggredisce il nuovo fidanzato della sua ex: divieto di avvicinamento per un 21enne

Le indagini sviluppate dalla Squadra Mobile permettevano di raccogliere importanti indizi di responsabilità in ordine alla riferita aggressione e alle gravi minacce, tramite social networks, rivolte all’indirizzo della persona offesa. Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare i poliziotti rinvenivano nell’abitazione dell’uomo 9 involucri in nylon termosaldati, con all’interno delle dosi di marijuana pronte allo spaccio e un bilancino di precisione.

La Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emesso dall’A.G. di Nuoro nei confronti di C. F., classe 1999. Lo scorso mese di febbraio un giovane nuorese presentava negli Uffici della Squadra Mobile una denuncia nei confronti del predetto C. F. il quale, nel mese di agosto 2019, lo aveva aggredito, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.L’aggressione traeva origine da futili motivi, connessi ad una relazione sentimentale tra la giovane vittima ed una ex fidanzata dell’aggressore. Nei mesi successivi all’aggressione le autovetture in uso al giovane ed ai suoi genitori venivano ripetutamente danneggiate con uno strumento da taglio.