Castelsardo: dal Ministero un contributo per la biblioteca

Sostegno all’editoria libraria' e la biblioteca di Castelsardo ha ottenuto il contributo massimo previsto. All’avviso hanno partecipato quasi cinquemila biblioteche italiane e il contributo è stato assegnato in rapporto al patrimonio librario delle biblioteche richiedenti. “Grazie a questo contributo potremo incrementare il patrimonio librario e l’offerta per i nostri affezionati lettori - sostiene l’Assessore alla Cultura Valeria Sini - utilizzeremo al meglio questi fondi cercando di soddisfare le preferenze dei Cittadini che tanto si sono affidati, in tempo di lockdown, all’amico libro per scongiurare noia e senso di solitudine.





Grazie alla passione dei nostri bibliotecari riprenderanno nel prossimo mese le iniziative e i progetti per i nostri bambini e ragazzi nel rispetto delle disposizioni governative”. La biblioteca, che ospita circa 8.000 volumi verrà implementata nei prossimi giorni, di nuovi volumi, che saranno disponibili gratuitamente per il prestito, grazie proprio a questi fondi. Per tutte le informazioni e possibile contattare la Biblioteca Castellana sita nei bellissimi locali dell'Archivio Storico in Via Marconi 24 all'interno del borgo storico, al numero 079.479002 o visitarla dal Lunedì al Venerdì.

La biblioteca comunale “Biblioteca Castellana” ha ottenuto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un contributo di cinquemila euro per l’acquisto di libri, finalizzato al sostegno della filiera dell’editoria libraria, duramente colpita dall’emergenza Covid-19. A fine Agosto è stato infatti approvato, con decreto della Direzione biblioteche e diritto d’autore del Ministro per i beni culturali, l’elenco dei beneficiari del ‘Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali’ sul ‘Contributo alle biblioteche per acquisto libri.