Nuoro: il nuovo prefetto in visita alla Questura

Il Prefetto, nel corso della visita, ha evidenziato come sia fondamentale il massimo impegno della Polizia di Stato, anche nell’azione coordinata con le altre Forze di Polizia, nell’ambito delle linee di indirizzo delineate dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, nel mantenimento delle migliori condizioni di ordine e tranquillità per la cittadinanza della provincia di Nuoro. Il Prefetto, accompagnato dal Questore, ha quindi fatto visita alla Centrale Operativa, alla Squadra Volante e agli uffici operativi della Questura.

Il Prefetto Luca Rotondi, da poche settimane alla guida dell’Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro, ha fatto visita alla Questura. Ricevuto dal Questore del capoluogo, Massimo Alberto Colucci, ha incontrato i funzionari e i dirigenti della Questura e il personale in servizio, intrattenendosi per uno scambio di saluti in un clima di grande cordialità.