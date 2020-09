Gilberto Pisu commissario della Federazione Sindacale della Polizia di Stato

Agli associati della FSP, che in queste ore stanno esprimendo i migliori voti augurali, chiedo di starmi vicino con il sostegno, le proposte e i consigli che, sono certo, non vorranno farmi mancare”. L’FSP Polizia di Stato è una delle organizzazioni maggiormente rappresentative nel panorama sindacale della Polizia di Stato. Vanta migliaia di associati ed è presente con proprie strutture negli Uffici di Polizia delle province e regioni italiane. L’Organizzazione nasce dall’unione di tre storiche sigle sindacali: Lisipo, Sodipo e Rinnovamento Sindacale i cui aderenti, recependo la forte richiesta di unità che veniva dalla “base”, dapprima si sono costituiti in una Federazione (la Federazione Sindacale di Polizia, meglio nota come F.S.P.), poi hanno compiuto un passo che non ha eguali nel panorama sindacale della Polizia di Stato: l’unificazione e la creazione di “Ugl Polizia di Stato”.





FSP Polizia di Stato è il prodotto di un forte progetto di rinascita sindacale che, ereditando e fondendo valori, culture, intelligenze e passioni delle donne e degli uomini che ne fanno parte, rappresenta un punto di riferimento per il potenziamento dell’attività di tutela dei diritti del personale della Polizia di Stato. Persegue lo sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche di tutti i poliziotti per il raggiungimento di più eque ed elevate condizioni professionali, culturali, economiche e sociali nonché la conquista di migliori strumenti di azione sindacale, quale principale forma di autotutela dei poliziotti. Attraverso i propri organi ufficiali, affronta i maggiori temi sindacali e della sicurezza, proponendo un modello di poliziotto moderno ed attento alla continua evoluzione della società in cui viviamo ed operiamo.

Guiderà fino al prossimo congresso la Segreteria Provinciale del capoluogo Sardo. Nato nel 1963 a Cagliari, dirigente sindacale fin dalla prima ora, è insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In passato, si legge nel suo curriculum è stato anche sindaco del Comune di Quartucciu. “Ringrazio il Segretario Generale Valter Mazzetti e tutta la Segreteria Nazionale – ha dichiarato il commissario Pisu - che hanno espresso la loro fiducia, nominandomi e dando comunicazione al Ministero dell’Interno ed a tutti gli Uffici di rango dirigenziale della Polizia di Stato di Cagliari.