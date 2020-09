Aou Sassari: nessuna chiusura dell'ambulatorio per le stomie

"L'ambulatorio, infatti, - aggiunge la direzzione dell'Aou - era situato al primo sottopiano dell'ospedale civile dove, dopo la firma dei giorni scorsi per la consegna dei lavori del nuovo day hospital oncologico, è previsto l'accantieramento della ditta incaricata delle opere. Questa situazione ha necessariamente richiesto l'individuazione di nuovi spazi. E' stata così individuata la nuova dislocazione nei locali dell'astanteria dell'ex Pronto soccorso, al piano terra del Santissima Annunziata."

E' stato semplicemente trasferito in altri locali. E' la precisazione della direzione strategica dell'Aou di Sassari che interviene a seguito di alcune notizie apparse sui quotidiani on line in seguito alla diffusione di comunicati provenienti dal movimento 5Stelle.