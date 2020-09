Arrestato un "produttore" di droga

A seguito della perquisizione effettuata sono stati recuperati circa 97 grammi di Marijuana, suddivisi in diverse confezioni di plastica, due bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania.

Prosegue l’attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, personale del Commissariato P.S. di Olbia ha tratto in arresto un uomo 26enne, con precedenti di polizia, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel corso dell’attività, i poliziotti sono intervenuti, su segnalazione, presso l’abitazione del giovane.