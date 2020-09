Cronaca Covid - 19: 2 decessi a Sassari

Per quanto riguarda i decessi da Coronavirus si registra, purtroppo, un aggiornamento che riguarda Sassari. Ci sono infatti altre 2 vittime che portano a 138 i decessi in Sardegna. Il dato sarà aggiornato nella comunicazione che sarà eseguita dalla Regione nella giornata di mercoledì. Gli ultimi due decessi riguardano pazienti, un 77enne e un 55enne originario di Tempio, che erano interessati da altre patologie piuttosto gravi per le quali il Covid -19 si è rivelato letale.