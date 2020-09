Fuori strada con la moto: muore una ragazza di 20 anni

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è ancora in corso, ciò che è drammaticamente certo e che poco prima di Lu Bagnu il padre della ragazza ha perso il controllo del mezzo. La moto è finita fuori strada impattando con particolare violenza. La studentessa è finita sull'asfalto riportando presumibilmente un grave trauma cranico che le è stato fatale. Il padre, pur rimasto illeso, è ricoverato in ospedale in stato choc. Hanno operato in quel tratto della provinciale i carabinieri della Compagnia di Valledoria, una unità medica del 118 e i vigili del fuoco.

Due vite distrutte: quella di Beatrice Palitta, sassarese e del padre, di 50 anni, protagonisti di un tragico incidente stradale avvenuto in tarda serata di sabato sulla provinciale Castelsardo-Santa Teresa Gallura, all'altezza di Lu Bagnu. Sconvolti i familari e gli amici. La ragazza, studentessa universitaria, sedeva sul sellino posteriore della Honda Cbr 1000 guidata dal padre.