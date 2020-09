Alghero: in dirittura di arrivo l'appalto per il Ponte Serra

L’Amministrazione ha quindi la coscienza a posto e la consapevolezza e la responsabilità che il problema sarà risolto; un problema trascurato da chi doveva occuparsene, amministratori passati ma anche qualche residente che oggi protesta proprio quando il problema si sta risolvendo, ma che evidentemente ha rivolto lo sguardo altrove in passato. I disagi stanno finalmente per finire: il progetto definitivo esecutivo è pronto, dopo aver rispettato le stringenti prescrizioni della Soprintendenza, e tra pochi giorni è prevista la conferenza di servizi decisoria. Si arriva con celerità alla fase di gara d’appalto, anche questa nelle modalità più veloci previste dalla norma.





Il Ponte Serra è stato tra le prime opere sulle quali l’Amministrazione ha posto la massima attenzione, avviando con celerità l’iter necessario per riuscire a mettere in sicurezza la struttura, pur trovando solo la previsione di soli 100 mila euro senza nemmeno la nomina di un Rup. Oggi si può contare su complessivi 628 mila euro e attuare un unico intervento con il quale si effettueranno non solo i necessari lavori di consolidamento statico, ma anche le opere di restauro. Tutto questo è stato possibile grazie agli interventi voluti dalla Giunta Conoci, sia con fondi di bilancio che con risorse aggiuntive in sede di impiego dell’Avanzo di Amministrazione ai quali si sono aggiunti, recentemente, 230 mila euro della Giunta regionale.





Sono stati compiuti passi avanti importanti, tenendo conto che la procedura amministrativa è dovuta partire praticamente dall’affidamento dell’incarico di progettazione. Un particolare ringraziamento deve essere rivolto anche alla maggioranza dei residenti della zona ed al Presidente del Consorzio Figu Ruja per la pazienza ed il senso di responsabilità dimostrati. Il continuo dialogo con il Comitato e l’atteggiamento collaborativo dello stesso - conclude il Comune - hanno permesso all’Ufficio di realizzare il progetto che oggi sta per approdare finalmente alla fase finale. "

"Ponte Serra: dopo le promesse di tutti gli anni passati, questa Amministrazione, con il Sindaco Mario Conoci e con l' Assessore Antonello Peru, sono gli unici che hanno affrontato il problema, dopo aver trovato le risorse per risolverlo una volta per tutte " Lo sostiene una nota del Comune di Alghero che aggiunge: "Se le manifestazioni di oggi da parte di alcuni residenti fossero state fatte prima che la situazione del ponte precipitasse, e c’erano tutti i segnali che questo sarebbe successo, oggi il ponte sarebbe aperto.