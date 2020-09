Cronaca Legacoop Sardegna: superare le diseguaglianze accentuate dal Covid

L'impegno per garantire i servizi e la cooperazione sociale nel periodo post Covid, un maggiore confronto con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche e il contrasto alle diseguaglianze. Questi i punti lanciati da Legacoop Sardegna nel corso dell'iniziativa promossa da Legacoop Sardegna cooperative sociali a Nuoro, in occasione del seminario bre “La cooperazione sociale per l’innovazione del welfare, contro le disuguaglianze” promosso nell'ambito del festival dell'innovazione.



"Questa iniziativa non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza - dice Andrea Pianu, responsabile di Legacoop cooperative sociali della Sardegna - e da qui deve partire quel percorso di discussione e confronto per superare le emergenze e le diseguaglianze che con l'emergenza Coronavirus sono aumentate. E il mondo delle cooperative sociali di Legacoop vuole portare il suo contributo giocando un ruolo da protagonista". Non solo, per Pianu "serve un maggiore e costante confronto con le istituzioni, partendo dai Comuni e continuando con le altre. Un rapporto però costante e costruttivo". In Sardegna sono 180 le cooperative sociali aderenti a Legacoop.



Aziende che realizzano un fatturato superiore a 110 milioni di Euro, con 1.900 soci e 4 mila occupati. Il mondo delle cooperative sociali è impegnato in diversi territori della Sardegna e in settori che comprendono Infanzia e minori; Disabilità e non autosufficienza; immigrazione e accoglienza; Strutture socioassistenziali; Interventi e servizi sociosanitari e riabilitativi; Politiche di inclusione e contrasto alle povertà; Pubblica amministrazione e affidamenti dei servizi; Pari opportunità e politiche di genere; Rapporti con altre realtà del terzo settore; Contrattazione collettiva e rapporti con le organizzazioni sindacali.



"In questo percorso - prosegue Pianu - le cooperative sociali giocheranno un ruolo importante anche nell'ambito dell'innovazione e inoltre saranno le cosiddette antenne del cambiamento". E l'innovazione è stata al centro degli interventi e del dibattito, moderato da Silvio Obinu, Coordinamento regionale Legacoopsociali Sardegna e Presidente Coop. Sociale Lariso di Nuoro e a cui ha partecipato Eleonora Vanni, Presidente Nazionale Legacoopsociali che ha sottolineato l'importanza e il ruolo svolto dalle cooperative sociali. Un impegno costante sia durante il periodo del lockdown sia nella fase successiva.



Per Claudio Atzori, presidente regionale di Legacoop Sardegna "alla luce di quanto emerso durante l'emergenza Covid diventa sempre più importante e centrale il ruolo delle coop sociali per contrastare le diseguaglianze che si registrano quotidianamente". Nel corso della giornata anche la presentazione del libro "Un futuro più giusto" a cura di Fabrizio Barca e Patrizia Luongo.