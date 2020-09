Una puntuale conferma dell'utilità dell'operazione sicurezza in atto da parte della Polizia locale di Sassari, è giunta nella tarda mattina di oggi mercoledì quando, grazie al telelaser, una pattuglia ha fermato un'auto che in via Predda Niedda andava a 106 chilometri orari.



L'illecito prevede il ritiro della patente da 1 a tre mesi e una sanzione pecuniaria d a 544 euro a 2174 euro, con la decurtazione di 10 punti.