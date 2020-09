Porto Rotondo: sabato la consegna del Premio Navicella Sardegna

Anche quest’anno il Teatro Mario Ceroli il 5 settembre, con inizio alle 20, la cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento.



Questa diciannovesima, sarà un’edizione diversa, più sobria, condizionata, come è giusto che sia, dal rigoroso rispetto delle prescrizioni anti covid, anche alla luce della recrudescenza del virus nell’ultimo periodo, in particolare proprio in Gallura.



Non ci sarà l’orchestra, per la prima volta, a punteggiare i vari momenti della serata e sarà limitato l’accesso del pubblico, che dovrà preventivamente registrarsi, fornendo i propri dati anagrafici ed i recapiti di domicilio, telefono e mail, all’ingresso o, preferibilmente per evitare code, alla mail navicellasardegna@gmail.com.







Sarà, naturalmente, obbligatorio il distanziamento sia sul palco che fra il pubblico nelle tribune, o in alternativa sarà obbligatorio indossare la mascherina, e sono state annullate tutte le iniziative collaterali e quelle conviviali.



La cerimonia di consegna delle navicelle d’argento, il più prestigioso riconoscimento assegnato in Sardegna e sicuramente uno dei principali eventi culturali e di gala del settembre nell’Isola, si terrà quindi, regolarmente, anche quest’anno.



Dopo Cagliari, Castelsardo, Porto Cervo, sarà Porto Rotondo, per il settimo anno consecutivo, ad ospitare la cerimonia, grazie al sostegno del Comune di Olbia e del Consorzio del comprensorio di Porto Rotondo. Ambasciatori della Sardegna nel mondo.



Con le parole, la musica, lo sport, l’arte, hanno raccontato il cuore e l’identità dell’isola. Saranno sette le personalità sarde, di origine o di adozione, a cui verrà assegnato il prestigioso Premio Navicella.







Anche per l’edizione 2020 la giuria formata da personalità del mondo della cultura, della comunicazione, del giornalismo, delle istituzioni, della medicina, non ha trovato difficoltà ad individuare la rosa dei magnifici sette.



Le personalità selezionate dalla giuria per il 2020 sono: la scrittrice Cynthia Collu; il fumettista, sceneggiatore e regista Igor Tuveri; la giornalista e conduttrice televisiva Tessa Gelisio; il chirurgo plastico Silvio Podda; il fisarmonicista Lucio Tunis; la cantante Elena Ledda.



Dal 2015 alle tradizionali navicelle d’argento si è aggiunto un premio speciale, intitolato ad Olimpia Matacena, per molti anni vera anima organizzativa della manifestazione, premio quest’ultimo attribuito a personalità del mondo della comunicazione (giornalisti, editori, pubblicitari, fotografi, ecc.).





Nelle precedenti edizioni il premio Olimpia Matacena è stato assegnato, fra gli altri, a Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica, a Maurizio Costanzo ed a Mario Sechi, direttore dell’AGI. Per l’edizione 2020 il premio andrà a Luca Telese, giornalista, scrittore, conduttore ed opinionista in talk show televisivi. Le navicelle in argento, ideate e realizzate dall’orafo cagliaritano Bruno Busonera ed ispirate al famoso bronzetto nuragico, vengono assegnate annualmente a personalità sarde, di nascita, di origine o anche semplicemente di adozione, che abbiano dato lustro alla Sardegna a livello nazionale ed internazionale.



La conduzione della serata, come nelle precedenti edizioni, è affidata alla giornalista televisiva Egidiangela Sechi.

La cerimonia di premiazione, organizzata dall'associazione “Sardegna Oltre il Mare”, gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Olbia, della Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e della preziosa collaborazione del Consorzio di Portorotondo e degli sponsor: Banco di Sardegna, Welcome to Sardinia, Eurotarget Viaggi, Hotel Villa del Golfo, Hotel Gabbiano Azzurro di Golfo Aranci.



Albo d’oro ed ulteriori informazioni sul premio sono reperibili sul sito www.premionavicellasardegna.it