Edilizia universitaria a Sassari: stanziati 37 milioni di euro

I lavori riguarderanno il complesso storico di piazza Università (sia il palazzo centrale che gli spazi dell'ex Estanco, compreso il restauro della Torre Tonda che sarà finalmente fruibile dal pubblico), del Dipartimento di Medicina Veterinaria, del complesso del Polo Umanistico di via Roma - via Diaz (ex istituto dei Ciechi), del Dipartimento di Economia. Partiranno a breve gli interventi nell’azienda veterinaria di La Crucca, nonché la costruzione della nuova sede del Dipartimento di Chimica a Monserrato.





Si aggiungono, inoltre, la ripresa dei lavori nel Polo Bionaturalistico di Piandanna e la prossima conclusione dei lavori dello stabile di largo Porta Nuova. Questo, in sintesi, il programma che verrà dettagliatamente illustrato in una conferenza stampa convocata per mercoledì 2 settembre alle ore 10.00 nell'Aula Magna dell'Università (piazza Università 21). Parteciperanno il Magnifico Rettore Prof. Massimo Carpinelli, il Direttore Generale Dott. Cristiano Nicoletti e l'Ing. Simone Loddo, Dirigente dell'Area Edilizia e Sostenibilità dell'Ateneo.

Gli interventi, che daranno anche un notevole impulso al riavvio economico del territorio, consentiranno un ammodernamento delle strutture mirato a garantire una sempre maggiore qualità degli spazi di studio e, più in generale, delle strutture amministrative e didattiche.