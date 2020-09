Tecnologia e innovazione digitale: per le startup Web Summit di Sardegna Ricerche

La partecipazione gratuita delle aziende isolane è promossa da Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna nell'ambito del Programma regionale per l'internazionalizzazione. Sardegna Ricerche metterà a disposizione delle startup che ne faranno richiesta i pacchetti per la partecipazione, che comprendono: - l’inserimento una pagina con il profilo aziendale nella piattaforma del Web Summit; - l’accesso a un programma di preparazione all’evento, all'app di networking e agli incontri con gli investitori; - tre biglietti nominativi per accedere a tutti i contenuti dell'evento, workshop e conferenze con autorevoli esponenti dell’industria, della politica e della cultura; - la possibilità di fare domanda per le iniziative dedicate alle startup ("Mentor Hours" e "PITCH").





Il programma completo della manifestazione è disponibile all’indirizzo www.websummit.com. L’avviso con le modalità di partecipazione e la modulistica sono disponibili sul sito web di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it). Le imprese interessate dovranno inviare via PEC la documentazione entro le ore 12:00 di lunedì 14 settembre all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it. L’ammissione è subordinata alla valutazione insindacabile della segreteria del Web Summit. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ad Andrea Duranti del settore Comunicazione, promozione e divulgazione di Sardegna Ricerche (email: duranti@sardegnaricerche.it).

Scade il prossimo 14 settembre il termine entro cui le startup del settore ICT con sede in Sardegna possono richiedere di partecipare al Web Summit, il più importante evento annuale europeo dedicato alla tecnologia e all'innovazione digitale, in programma dal 2 al 4 dicembre. L'edizione 2020, che si svolgerà esclusivamente online a causa dell'emergenza sanitaria, prevede la partecipazione di oltre 100.000 persone di circa 150 paesi.