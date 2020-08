Alghero: il Comune cerca "casa" per gli anziani dell'ex Ostello di Fertilia

Una casa migliore, in grado di garantire il pieno rispetto delle norme sull’organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, per trascorrere adeguatamente il tempo necessario per tornare al rinnovato Centro Anziani di Viale della Resistenza.



L’Amministrazione intende garantire una sede più comoda agli ospiti dell'ex Ostello della Gioventù di Fertilia e ha in programma di acquisire un immobile in locazione temporanea da utilizzare fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione delle sede originaria che lasciarono nel luglio 2018 a seguito di cedimenti strutturali.



Nonostante gli interventi di sistemazione, e quelli, anche recenti, di climatizzazione di tutti gli ambienti, la sede temporanea degli anziani dell’ex Ostello della Gioventù di Fertilia non risulta essere adeguata.

Sebbene siano stati eseguiti interventi migliorativi, la coesistenza delle le tante problematiche esistenti nell’Ostello, pensato per un austero turismo giovanile, non è compatibile con la permanenza degli ospiti. Peraltro, il costo è di circa 300 mila euro l’anno superiore rispetto alle spese di gestione del precedente immobile.

La Giunta, quindi, con una delibera pubblicata oggi, dà il via libera alla predisposizione di un avviso pubblico per la ricerca sul mercato immobiliare privato, ai fini della conoscenza delle eventuali disponibilità di un immobile idoneo o da rendere idoneo con modeste attività di adeguamento.



La struttura dovrà essere la casa temporanea che permetterà agli ospiti di attendere senza disagi e senza problemi il trasferimento nella nuova residenza.





L’immobile che l’Amministrazione ricerca dovrà trovarsi in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici e comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale della comunità e facilitare le visite agli ospiti.



Deve avere requisiti logistici, moduli organizzativi e soluzioni fornite atte a soddisfare tutte le esigenze derivanti dalle condizioni personali degli utenti e per consentire loro di acquisire livelli di autonomia.



Ambienti climatizzati, condizioni termoigrometriche adeguate in ogni periodo dell’anno, soluzioni architettoniche per garantire la suddivisione degli spazi: sono queste le più importanti requisiti che la struttura in locazione dovrà avere.



Gli ospiti vi dovranno permanere fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione del centro di viale della Resistennza, la cui procedura avviata dall’Amministrazione Conoci è nella fase di realizzazione della progettazione, con l’affidamento alla RTP con mandatario lo studio Ortu, Pillola e Associati di Cagliari.



Su proposta del Sindaco Mario Conoci, si chiamerà Residenza “Simon Mossa”.





La ristrutturazione del complesso progettato dall’architetto Antonio Simon Mossa e costruito tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 è la strada intrapresa dalla maggioranza di centro destra civica e sardista, in discontinuità con il precedente indirizzo che prevedeva la realizzazione di un nuovo centro anziani a Fertilia.

Il finanziamento è di 7.900.000 euro, provenienti da l’Accordo di Programma Quadro relativo al progetto di Sviluppo territoriale “Rete Metropolitana del Nord Sardegna”.