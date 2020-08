Cronaca Ancora sangue sull'asfalto: muore un motociclista di 48 anni

Ancora sangue sull'asfalto e ancora è un motociclista a perdere la vita. Nella serata di ieri sulla 195, in prossimità dello svincolo per Giorgino, Simone Saddi, di origini sarde ma da tempo residente in Lombardia, mentre era alla guida della sua moto di grossa cilindrata, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo andando a sbattere con particolare violenza contro la barriera del guadrail. Un impatto durissimo che ne ha determinato la morte immediata per un gravissimo trauma cranico. Sul posto ha operato una pattuglia della Polizia locale di Cagliari e inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarlo da parte dell'unità medica del 118.