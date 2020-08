Nuoro: una giornata sulla cooperazione e le diseguaglianze

La giornata è organizzata in due momenti di dibattito: la mattina si affronta il tema dell’innovazione nell’ambito dei servizi e delle politiche sociali; il pomeriggio, partendo dalla presentazione del volume “Un futuro più giusto” curato da Fabrizio Barca e Patrizia Luongo, si ragiona sulle diverse forme di disuguaglianze che segnano la nostra società". Il programma : Mattina – ore 10 – 13 - Innovazione sociale e servizi di welfare. Intervengono : Giuseppe Serra, Responsabile Settore Startup e Sviluppo del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna. Innovazione sociale e strumenti a supporto delle startup in Sardegna.





A che punto siamo? Andrea Rotolo, Lecturer di Government, Health and Non Profit di SDA Bocconi School of Management. Attivare processi di innovazione nei servizi di welfare: presupposti, metodi e implicazioni (in collegamento su Zoom), Diego Dutto, Coordinatore Nazionale Legacoopsociali – membro del Comitato Economico e Sociale Europeo. Innovazione e cooperazione sociale: le opportunità di una sfida europea. Conclusioni. Eleonora Vanni, Presidente Nazionale Legacoopsociali.Coordina il confronto Silvio Obinu, Coordinamento regionale Legacoopsociali Sardegna e Presidente Coop. Sociale Lariso di Nuoro Pomeriggio– ore 16 – 19 Presentazione del volume “Un futuro più giusto” a cura di Fabrizio Barca e Patrizia Luongo – Edizioni Il Mulino. Partecipano :Patrizia Luongo, Coautrice del volume e Ricercatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità.





Un futuro più giusto – Orientamenti e proposte nel Rapporto del FDD ; Eleonora Vanni, Presidente Nazionale di Legacoopsociali. La cooperazione sociale tra vecchie e nuove disuguaglianze. Claudio Atzori, Presidente regionale Legacoop Sardegna; Valeria Romagna, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Nuoro Disuguaglianze e sviluppo sostenibile. Qui e ora in Sardegna, che fare? Coordina il confronto Andrea Pianu, Responsabile regionale Legacoopsociali Sardegna

Legacoop Sardegna ha programmato per il prossimo 3 settembre un incontro dal titolo " La cooperazione sociale per l’innovazione del welfare, contro le disuguaglianze”. L'iniziativa si svolgerà a Nuoro nei locali dell'ex Artiglieria, viale Sardegna 13, nell’ambito del Festival dell’Innovazione “Cambiamenti”. "L evento si tiene in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione anti Covid, in una sala molto ampia che consente di mantenere il distanziamento - dice Andrea Pianu responsabile Coop sociali di Legacoop Sardegna -.