Domani si elegge il nuovo presidente della Camera di Commercio di Sassari

Del consiglio camerale faranno parte per il SETTORE AGRICOLTURA: Ermanno Mazzetti e Matteo Antonio Luigi Luridiana, SETTORE ARTIGIANATO, Maria Amelia Lai e Benedetto Fois, SETTORE INDUSTRIA, Giovanni Salvatore Conoci e Francesco Maria Carboni, SETTORE COMMERCIO: Paolo Murenu, Giuseppina Mura, Massimo Cadeddu, SETTORE COOPERATIVE: Gavino Soggia, SETTORE TURISMO: Stefano Visconti, Gavina Braccu, SETTORE TRASPORTI E SPEDIZIONI: Achille Carlini, SETTORE CREDITO E ASSICURAZIONI: Mario Bruno, SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE: Alessandro Cossu, Pietro Giuseppe Canu, ORGANIZZAZIONI SINDACALI: Giuseppe Maccioccu, ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI: Salvatore Fois, LIBERI PROFESSIONISTI: Ernesto Usai.





L'ente camerale, in base alla riforma del 2016 passa da 29 a 19 componenti di consiglio, mantiene inalterato il suo ruolo propulsivo e di sostegno del sistema economico territoriale che ha come obiettivo prioritario lo sviluppo delle imprese. Attraverso tutta una serie di interventi, come i voucher #vogliamoripartire per le 2.600 imprese che ne hanno fatto richiesta. A dimostrazione di un costante impegno a beneficio del territorio e degli imprenditori che vi operano.

Lunedì 31 agosto negli uffici di via Roma a Sassari si terrà la prima riunione del nuovo consiglio camerale Il decreto del Presidente della Regione Christian Solinas n.80, del 6 agosto scorso, ha infatti costituito il Consiglio della Camera di commercio di Sassari, che si riunirà per eleggere il nuovo presidente, che prenderà il posto di Gavino Sini. La riunione è prevista per domani mattina.