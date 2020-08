Migranti in fuga dal centro di Monastir

La polizia è intervenuta blindando il Cpa con i furgoni e per far rientrare la rivolta di altri migranti saliti sul tetto della struttura come forma di protesta. Ai Carabinieri invece il compito di rintracciare i fuggitivi con ricerce ancora in corso. Si tratta di un episodio gravissimo che dimostra la costante superficialità da parte del Governo che continua a ignorare gli appelli del S.A.P. (sindacato autonomo di polizia) e di altre rappresentanze delle forze dell'ordine che da tempo denunciano carenze preoccupanti in termini di dotazioni, risorse e personale.





Un allarme inascoltato da cui sorgono casi sempre più ricorrenti di fughe di clandestini da Monastir che mettono a repentaglio la sicurezza, sanitaria e non solo, dei cittadini sardi. Occorre uno sforzo urgente da parte del Viminale e contestualmente una pressione diplomatica adeguata, - conclude Zoffili - che il Ministro degli affari esteri Di Maio deve esercitare con una missione ad hoc in Algeria per imporre alle autorità del paese nordafricano maggior controllo e collaborazione nell'impedire le partenze."

Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale Lega Sardegna, interviene sul recentissimo episodio avvenuto nel centro di accoglienza di Monastir. "La scorsa notte dodici migranti, tra cui alcuni positivi al Covid, - afferma in un comunicato - sono fuggiti dal centro di accoglienza di Monastir nel Sud Sardegna. Durante la fuga hanno provocato disordini all’interno della struttura, con il danneggiamento del reparto di infermeria.