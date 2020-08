Budoni: denunciati per rapina 4 turisti lombardi

Pensavano di averla fatta franca: la sera che precedeva il rientro dalle ferie quattro turisti, tutti giovani e di origini lombarde, avevano aggredito due fratelli romani che rientravano nel loro albergo a Budoni.



Un pestaggio finalizzato a una rapina realizzatasi poi con il furto di una catenina d'oro.



I due fratelli romani, un ragazzo di 22 anni e la sorella di 19, erano costretti a recarsi in ospedale per le ferite riportate durante l'aggressione.







Ma i Carabinieri di Budoni si erano messi subito sulle tracce dei quattro turisti, si fa per dire, individuando la loro auto, un fuoristrada, fino alla identificazione dei quattro che avendo concluso la loro vacanza si presentavano in aeroporto per imbarcarsi per Milano Linate.



Ad attenderli c'erano però i carabinieri che li hanno fermato e perquisiti, notificando loro una denuncia per lesioni e rapina aggravata.