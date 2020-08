Disattesi gli impegni per la Sotocarbo

In particolare era stato prospettato che entro il 30 giugno sarebbero state identificate le soluzioni strutturali necessarie alla stabilizzazione ed al rilancio dell’Azienda, mentre già era stato deliberato dalla Regione Sardegna un “anticipo” di alcune centinaia di migliaia di euro rispetto ai progetti di Sotacarbo per l’anno 2020. Per quanto a nostra conoscenza, tale ultimo anticipo non è stato ancora accreditato all’Azienda, che versa in situazioni estremamente critiche riguardo la liquidità disponibile, con le ovvie conseguenze in termini di rispetto delle scadenze (retribuzioni, pagamento fornitori, pagamenti imposte ecc.).





Rispetto alla identificazione della “soluzione strutturale”, nulla è stato comunicato alle scriventi, nonostante l’impegno assunto. Evidenziamo che la sola decisione delle soluzioni da adottare non è di per sé risolutiva delle problematiche, come già evidenziato durante l’incontro richiamato; sarà ovviamente necessario avviare un percorso per “costruire” le soluzioni identificate e raggiungere gli obiettivi che Lei ha confermato essere quelli della Regione Sardegna.





Lo scorso 23 luglio le scriventi organizzazioni sindacali hanno sollecitato un incontro per richiedere un urgentissimo intervento volto a: Far pervenire alla Sotacarbo le risorse relative alla anticipazione sopra richiamata; Mettere a conoscenza le scriventi Organizzazioni Sindacali delle determinazioni della Regione rispetto alle soluzioni strutturali identificate; Conseguentemente coinvolgere le scriventi Organizzazioni nella costruzione fattiva e condivisa delle sopra richiamate soluzioni strutturali, nel rispetto delle sfere di competenza e responsabilità delle parti.





Purtroppo degli impegni assunti lo scorso 19 giugno ad oggi non abbiamo nessun riscontro, anzi le dimissioni del Dott. Alessandro Lanza rappresentano un segnale assolutamente negativo così pure la situazione economica della Società stessa. Per questo motivo - concludono i sindacati - ribadiamo la necessità di avere un ‘incontro in tempi brevissimi per affrontare i temi noti, in attesa di un riscontro immediato la mobilitazione sarà l’unica risposta possibile"

Lo sostengono in una nota le Segreterie FILCTEM-CGIL Sulcis FLAEI-CISL Sardegna UILTEC-UIL Sardegna rappresentate rispettivamente da Emanuele Madeddu, Mario Marras e Pierluigi Loi. I sindacati aggiungono: "Nell’incontro tenuto lo scorso 19 giugno con l’Assessore alla Programmazione Giuseppe Fasolino, avevamo ricevuto rassicurazioni rispetto alle soluzioni, sia immediate che di prospettiva, della problematica di Sotacarbo SpA.