Matrimoni in Sardegna: c'è un bonus di 4 mila euro

Per finanziare il provvedimento la giunta ha stanziato un milione di euro: serviranno per pagare una parte delle spese dei matrimoni. Il contributo, secondo i criteri indicati dall’esecutivo, potrà coprire i costi di catering, abiti da cerimonia, addobbi floreali, wedding-planner, affitto sala, parrucchiere, fotografi, artisti e il costo della vettura per il giorno delle nozze.

L’obiettivo dell’articolo 17 della legge 22 del 2020 è che entro dicembre 2020 in Sardegna si celebrino il maggior numero di matrimoni e unioni civili, in modo da dare un aiuto concreto alla filiera del wedding, gravemente danneggiata dall’emergenza Covid. E’ la posizione della maggioranza in commissione Sanità, che questa mattina ha espresso il parere favorevole alla proposta che istituisce un bonus di 4 mila euro a favore delle coppie che si uniranno formalmente nei prossimi mesi.