Alghero: il piano della Bonifica operativo - In borgata: "Soddisfatti"

"Da oggi gli imprenditori agricoli della Bonifica Storica di Alghero potranno presentare e vedersi approvare progetti per la valorizzazione dei propri fondi.



Dopo oltre 5 anni di iter è stato infatti pubblicato in data odierna sul Buras il Piano di Conservazione e Valorizzazione della Bonifica di Alghero".



Lo sostengono con soddisfazione Tonina Desogos, presidente del Comitato di Borgata di Maristella, Antonio Zidda, presidente del Comitato di Borgata di Sa Segada - Tanca Farrà e Giuseppina Congiu, ex presidente del Comitato di Borgata di Guardia Grande - Corea che, insieme, hanno spinto il provvedimento sino alle sue fasi conclusive.





"Siamo felici del risultato - affermano - seppur arrivato con grave ritardo.

Tuttavia, meglio tardi che mai.



Come residenti in agro siamo costretti a vigilare in quanto è matematico che la politica algherese si scordi del nostro territorio. Succede purtroppo da sempre e non smette di accadere.



L'unica soluzione è porre attenzione a ogni atto e verificare che non vi siano discriminazioni rispetto ai residenti in città. Ora ci concentreremo sulle altre criticità a partire dal Pul.

Anche tutto il litorale tra Fertilia e Porticciolo deve poter essere valorizzato e chiediamo all'assessore all'urbanistica Emiliano Piras di verificare se, all'interno dell'attuale bozza di Pul, vi siano inserite le condizioni per farlo".