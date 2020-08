Popolo della Famiglia a Campus e Solinas: da che parte state ?

"Il Popolo della Famiglia Sardegna, dopo aver preso visione della locandina inerente lo spettacolo “Missione Drag”, che si terrà a Sassari il 29 agosto presso la scuola media n° 2 e aver notato, da subito, il patrocinio del Comune di Sassari, della Regione Sardegna e della Fondazione Banco di Sardegna, si rivolge al sindaco Nanni Campus e al presidente Christian Solinas chiedendo, una volta per tutte, di non patrocinare in futuro simili manifestazioni e spettacoli dal forte carattere ideologico che hanno come obiettivo tutto tranne che la lotta alle discriminazioni".







Comincia così una nota della associazione che aggiunge.

"Ai cattolici Campus e Solinas chiediamo con forza: da che parte state?



La destra dovrebbe distinguersi nettamente per battaglie a favore della famiglia tradizionale e non assecondare manifestazioni ideologiche di dubbio gusto.



I denari pubblici, soprattutto in questo periodo emergenziale che vede diverse famiglie e imprese familiari in gravissima difficoltà economica, dovrebbero essere spesi con buonsenso e raziocinio, non distribuiti a pioggia ad associazioni che di educativo hanno ben poco.

Gradiremmo che il Comune di Sassari e la Regione Sardegna evitassero simili sperperi di denaro per il solo rendiconto elettorale e si adoperassero, concretamente, per la difesa delle famiglie - conclude la nota del Popolo della Famiglia Sardegna - messe in ginocchio da una crisi inaspettata".