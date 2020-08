Convocato il consiglio regionale: c'è la riforma sanitaria

Il Consiglio regionale è stato convocato per martedì 1° settembre 2020 alle 11.



All’ordine del giorno il Testo unificato sulla riforma del sistema sanitario regionale.



Un argomento di estrema attualità sul quale l'assemeblea regionale registra posizioni contrastate tra maggioranza e opposizione.

La sanità sarda, che da sola utilizza oltre il 50% del bilancio regionale, è stata interessata in maniera significativa dalla evoluzione dell'epidemia di Covid - 19 evidenziando situazioni ancora non del tutto approfondite soprattutto in quella sassarese dove si è registrato il più alto numero di contagio di tutta l'Isola.